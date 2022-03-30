Андрей Чесноков: «Медведеву с Хуркачем будет непросто. Но поляк защищает титул, и психологически ему, наверное, тяжелее»

Андрей Чесноков поделился мнением о следующем сопернике Даниила Медведева в Майами. Россиянин в четвертьфинале сыграет с действующим чемпионом Хубертом Хуркачем.

«Медведев всегда играет тяжелые матчи с Хуркачем. Поляк в прошлом году победил в Майами. Он достаточно уверенно играет на этом покрытии, на этих кортах, в этом климате. С каждым матчем у него растет уверенность. Это точно будет непростой матч для Даниила.

Здесь все будет зависеть от самых маленьких нюансов. Если взять матч Медведева с Монфисом, при счете 5:1 Даня сделал кучу ошибок. А при счете 5:5 с Бруксби он раскрепостился, играл легко и непринужденно – как положено игроку из топ-2. Но сейчас оба находятся в хорошей форме. Чемпионам всегда играть непросто.

Хуркач должен защищать свои очки. Чтобы удержаться в топ-10, ему нужно выиграть турнир. Вот насколько порой злой теннис. Хуркачу, скорее всего, психологически будет тяжелее, чем Медведеву».

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