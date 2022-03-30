Медведев о том, что он в одной победе от возвращения на первую строчку рейтинга: «Пока я не чувствую никакого давления, но оно может возникнуть»

Даниил Медведев поделился эмоциями от того, что находится в одной победе от возвращения на первую строчку рейтинга. За место в полуфинале в Майами он сыграет с действующим чемпионом Хубертом Хуркачем.

«Пока я не чувствую никакого давления, есть только дополнительная мотивация. Это большая цель, которую я хочу реализовать. Я заранее знал, что если дойду до полуфинала, то снова стану №1.

Здорово иметь такую возможность. Остался один шаг, и давление по ходу матча может нарастать. Все зависит от счета, потому что при 5:0 40:0 его не будет, но на тай-брейке третьего сета при 6:5 оно может возникнуть. Но я стараюсь думать о хорошем – впереди большой матч».

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