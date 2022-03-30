Медведев о победе над Бруксби: «Он действительно хорош и в рейтинге должен стоять выше. Но было важно закрыть его как можно скорее»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Дженсоном Бруксби в 1/8 «Мастерса» в Майами. Россиянин победил 7:5, 6:1, в первом сете он отыграл подачу на сет при счете 4:5.

«У Дженсона есть потенциал стать топом. Он действительно хорош и в рейтинге должен стоять выше. Я знал, что не будет легкой прогулки. Поначалу у меня не получалось найти ключ к его игре. Решающим стал момент, когда он не подал на сет, зажался, а я наоборот заиграл на более высоком уровне.

Я не всегда бываю активен на корте, поэтому сегодня пытался нагнетать. Было очень важно закрыть его как можно скорее».

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