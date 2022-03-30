Осака о встрече с Бенчич в 2013 году: «Я весь день ничего не ела и вечером перед матчем съела два ананаса. Тогда я еще не была такой опытной»

Наоми Осака ответила, помнит ли она первый матч с Белиндой Бенчич на профессиональном уровне. Он состоялся в 2013 году – Осака победила 6:3, 6:3 в первом круге 25-тысячника в Алабаме.

– Прозвучит очень странно, но это был поздний матч, тогда я еще не была такой опытной и только позавтракала, больше ничего не ела целый день.

И перед матчем сказала про себя: «Вау, что-то я проголодалась. Смогу ли я играть в таком состоянии». И съела пару ананасов.

– Целых ананасов?

– Нет-нет-нет, кусочков. Мой папа сбегал в магазин и почему-то принес именно ананасы. Очень странный случай.

Но я помню, что все на турнире говорили, какая она сильная. Не знаю, выиграла ли она на тот момент юниорский «Уимблдон».

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