Осака о том, что Циципас предложил ввести пятисетовый формат на женских ТБШ: «Он хочет девять сетов играть? А то если он продлевает мои матчи, я продлю его»

Экс-первая ракетка мира прокомментировала то, что допустил введение пятисетового формата на женских ТБШ.

– Он хочет девять сетов играть? А то если он продлевает мои матчи, я продлю его (улыбается).

Стоп. Ему задали вопрос, или он сам об этом заговорил?

– Сам заговорил.

– Он такой смешной (улыбается).

Мне кажется, это изменит структуру тенниса. Люди начнут по-другому работать над физической подготовкой и так далее. Еще, наверное, понадобится много времени, чтобы это ввести.

Ну и к тому же это мужчина говорит о женском спорте – вряд ли его идею примут.

– На большинстве турниров женщины получают равные призовые. Равная оплата за равную работу. Так почему, исходя из этого принципа, женщины не должны выполнять равную работу?

– Интересный вопрос, я не думала, что мне его зададут.

Не хочу грубить. Пытаюсь сформулировать так, чтобы не получилось отталкивающе. Но речь идет про десятилетия работы. Нет такого, что мы просто пришли и нам платят.

WTA исторически боролась за равную оплату – Билли Джин Кинг, Винус, Серена и так далее. И продажи билетов тоже очень важны.

Я не могу сейчас предоставить презентацию, но мне кажется, что с учетом генерируемой прибыли, проданных билетов, очень хорошо справляется.

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