Стефанос Циципас: «На некоторых «Шлемах» были бы другие чемпионы, будь они трехсетовыми. Но я люблю пятисетовый формат»

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас высказался о пятисетовом формате.

«Если честно, я не хочу высказываться как-то неоднозначно. Ведь еще есть тема равных призовых и всего остального. Сначала призовые мужчин и женщин сравнялись в трехсетовом формате, затем и в пятисетовом. Не знаю. Думаю, сейчас очень много ученых и статистиков, которые могут в этом разобраться.

Я слышал, что женщины выносливее мужчин. Так что, наверное, они тоже могут играть пятисетовые матчи.

Мне нравится такой формат на «Больших шлемах». С другой стороны, если бы там был трехсетовый формат, то у большего количества теннисистов были бы шансы победить. На некоторых «Шлемах» были бы другие чемпионы, будь они трехсетовыми.

Например, Зверев мог бы уже выиграть US Open, а я – «Ролан Гаррос». Есть много других разных примеров. Уверен, вы найдете много матчей, когда игрок выигрывал третий сет, а потом проигрывал четвертый и пятый, или когда кто-то упускал преимущество, ведя 2:0 по сетам.

Это другая психология. Уверен, это позволяет более сильным и опытным игрокам возвращаться в игру, когда на кону «Большой шлем». В пятисетовом формате у них больше шансов.

Мне это очень нравится, люблю пятисетовый формат. В них на первое место выходит физика. Ну и зрелищность, конечно, никто не отменял».

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