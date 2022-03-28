Кириос о психологических проблемах в прошлом: «Не было никакого позитива, это просто пожирало меня, и я искренне ненавидел свою жизнь»

рассказал о психологических проблемах, с которыми столкнулся в прошлом.

«Я не хочу говорить об этом снова и снова. У меня были проблемы, они привели к темным временам, с которыми на определенном этапе, я думаю, сталкивается каждый. Я думаю, это была совокупность факторов.

Помню, я записывал подкаст с Наоми [Осакой], Билли Джин [Кинг] и Марди Фишем в Нью-Йорке. Мы обсуждали, как Наоми решила взять паузу на «Ролан Гаррос», когда столкнулась со всеми этими негативными эмоциями, и, знаете, я ее понимал.

Я постоянно играл с таким психологическим напряжением и негативом, что уже просто не мог нормально жить из-за давления. Я не мог нормально жить из-за негатива. Каждый день был сплошной негатив от вас, ребята [от журналистов], от семьи, от друзей, от всех. Не было никакого позитива, это просто пожирало меня, и я искренне ненавидел свою жизнь.

Понадобилось много времени, и, очевидно, я подошел к тому моменту, когда я просто счастлив. Я ничего не воспринимаю как должное. У меня красивая девушка. Рядом мой лучший друг. Я отлично играю. Я просто стараюсь жить настоящим. Я думаю обо всех тех ошибках, которые совершил раньше. У меня нет времени на сожаления, и я просто живу дальше. Я просто стараюсь быть позитивным, помогать другим, поднимать настроение.

Вот и все. Я понимаю, что в каком-то смысле подаю пример молодому поколению, поэтому всегда стараюсь стать лучше и в этом аспекте. Но понадобилось время. Я должен был сам все исправить. Есть люди, которые всегда были рядом и старались вернуть меня на правильный путь, но это должно было исходить от меня. Мне пришлось наладить многие отношения и просто вести более здоровый образ жизни. Легко сказать, но трудно сделать».

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