Бергс вышел во второй финал ATP в сезоне и карьере

63-я ракетка мира Зизу Бергс сыграет в финале в Хертогенбоше.

26-летний бельгиец обыграл Рейлли Опелку (6:1, 6:4). Он впервые вышел в финал травяного турнира ATP .

Для Бергса это уже второй финал в 2025 году после Окленда. До этого сезона он никогда не выходил в финалы ATP.

По итогам турнира он вернется в топ-50 мирового рейтинга.

В финале бельгиец сыграет с Габриэлем Диалло.