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Бергс вышел во второй финал ATP в сезоне и карьере

63-я ракетка мира Зизу Бергс сыграет в финале в Хертогенбоше.

26-летний бельгиец обыграл Рейлли Опелку (6:1, 6:4). Он впервые вышел в финал травяного турнира ATP.

Для Бергса это уже второй финал в 2025 году после Окленда. До этого сезона он никогда не выходил в финалы ATP.

По итогам турнира он вернется в топ-50 мирового рейтинга.

В финале бельгиец сыграет с Габриэлем Диалло.

Опубликовала: Лера Ли
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