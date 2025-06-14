Бергс вышел во второй финал ATP в сезоне и карьере
63-я ракетка мира Зизу Бергс сыграет в финале в Хертогенбоше.
26-летний бельгиец обыграл Рейлли Опелку (6:1, 6:4). Он впервые вышел в финал травяного турнира ATP.
Для Бергса это уже второй финал в 2025 году после Окленда. До этого сезона он никогда не выходил в финалы ATP.
По итогам турнира он вернется в топ-50 мирового рейтинга.
В финале бельгиец сыграет с Габриэлем Диалло.
Опубликовала: Лера Ли
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