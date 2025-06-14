Анисимова впервые вышла в финал WTA на траве

Аманда Анисимова прошла в финал в Лондоне.

Американка обыграла в трех сетах Циньвэнь Чжэн (6:2, 4:6, 6:4). Она впервые в карьере сыграет в финале турнира WTA на травяном покрытии.

Для Анисимовой это уже шестой финал в карьере и второй в этом сезоне. Ранее она победила в финале в Дохе, обыграв в финале Алену Остапенко . Также она одержала 12-ю победу над соперницей из топ-10.

По итогам турнира Анисимова поднимется минимум на 13-ю строчку рейтинга, Чжэн войдет в топ-4.

В финале американка сыграет с Татьяной Марией.