Вавринка о возвращении после травмы: «Я реалист и знаю, что понадобится время, чтобы достичь желаемого уровня»

ответил, почему решил вернуться в тур на «Челленджере» в Марбелье. Он не выступал с прошлого марта из-за травмы стопы.

– За последние недели были позитивные изменения. Я могу сказать: «Все в порядке, мне не так больно». Я просыпаюсь утром и чувствую себя неплохо. И потом, матчи – это часть процесса возвращения, они нужны, чтобы войти в ритм. С момента, как я набрал достаточный уровень на тренировках, мне нужны были матчи, чтобы все собрать воедино.

– В начале марта вы сказали, что ничего страшного, если вы проиграете на старте. Так и есть?

– Не то чтобы это нестрашно. Но я реалист и знаю, в какой я форме. Я сейчас не выхожу на корт с мыслью: «Если я проиграю, это нестрашно». Я выхожу побеждать. Я тренируюсь, чтобы хорошо играть. Если что-то не получается, я не говорю себе, что это нестрашно. Я стараюсь бороться. Во вторник [в матче против Элиаса Имера] я хочу победить. Но если я проиграю, а уровень будет нормальный, это не станет катастрофой или концом света, как если бы я был на пике формы. Я реалист и знаю, что понадобится время, чтобы достичь желаемого уровня.

– В каком случае возвращение можно считать успешным?

– Успехи уже есть. Во-первых, я оставил позади неудачный прошлый год и решил, что вернусь и буду играть турниры. Я рад сюда приехать. Это небольшой успех, но уже реальный. Летом я смогу лучше ответить на этот вопрос. Тогда я действительно пойму, на каком я уровне.

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