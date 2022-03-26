Тим о том, что сыграет на «Челленджере» в Марбелье: «Возвращение на топ-уровень будет медленным, но я готов упорно работать и начать с малого»

прокомментировал, что выступит на «Челленджере» в Марбелье, который пройдет на следующей неделе. Это будет его первый турнир с прошлого июня. Австриец возвращается после травмы запястья.

«Я хочу влиться в соревнования после всех этих месяцев и считаю, что это правильное начало.

У меня был очень, очень трудный период, и я так долго ждал возвращения к соревнованиям, оно столько раз откладывалось.

Я знаю, что возвращение на топ-уровень будет медленным, но я готов упорно работать и начать с малого».

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