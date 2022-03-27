Анисимова о слухах, что встречается с Берреттини: «Я с ним вообще первый раз разговаривала»

Аманда Анисимова отреагировала на слухи о том, что встречается с Маттео Берреттини. Их сфотографировали вместе в одном из ночных клубов Майами.

«Это просто сумасшествие. Это вообще первый раз, когда я в принципе говорила с Маттео и даже Джини [Бушар]. Я просто сначала была в нескольких локациях со своими друзьями, а вообще мы все пришли с Дэйвом [Грутманом, ресторатором из Майами].

На самом деле грустно от того, сколько ненужной драмы создают люди в соцсетях – лучше бы вместо этого делали что-то полезное. Обратите внимание на то, что происходит в мире, вместо того, чтобы выдумывать всякое дерьмо».

Напомним, Берреттини недавно расстался с Айлой Томлянович. Томлянович и Анисимова ранее встречались с Ником Кириосом.

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