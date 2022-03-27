Ник Кириос: «А почему все теннисисты-пенсионеры внезапно решили высказать свое мнение по поводу наших звезд?»

Теги Энди Роддик ATP Ник Кириос соцсети Эмма Радукану Теннис

Ник Кириос высказался о критике со стороны Энди Роддика, который выложил в ютуб видео под названием «Как бросать ракетку/выбивать мяч от злости, не попадая в неприятности».

«А почему все теннисисты-пенсионеры внезапно решили высказать свое мнение по поводу наших звезд? Я люблю Роддика и согласен, что нам всем нужно немного остыть в плане ракеток и всего такого. Но Боже, я прочитал статью, где экс-теннисистка что-то говорит о Радукану – без обид, но Эмма уже сейчас гораздо более известна».

В мужском теннисе эпидемия опасного поведения. Игроки швыряют ракетки в людей – а тур ничего не делает

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные