Циципас о травме локтя: «Я пробовал разные способы решить проблему, но ничего не работало. Несколько дней я думал о завершении карьеры»

Стефанос Циципас прокомментировал решение Эшли Барти завершить карьеру в 25 лет.

«Заявление Эш Барти меня очень шокировало. Я увидел пост, когда скролил ленту в соцсетях. Я смотрел видео и не мог поверить своим глазам, было очень сложно принять эту новость».

Также он рассказал, были ли у него когда-то мысли о завершении карьеры.

«Боже, хорошо (смеется).

Прошлый год был для меня очень тяжелым. Я долго мучился с той травмой. Возможно, не до такой степени, но она всегда меня беспокоила.

Я помню, как сыграл с Рублевым на итоговом и потом чувствовал себя ужасно. Не получалось подавать в полную силу, не мог бить справа и слева, как раньше. И никто не мог мне помочь. Я пробовал разные способы решить проблему, но ничего не работало.

Несколько дней я думал об этом, но понял, что не смогу. Я слишком молод, чтобы отказаться от своей страсти и любимого дела.

Но для меня это была очень сложная и неоднозначная ситуация. Я чувствовал себя немного беспомощным. Мне казалось, что я действительно ничего не могу сделать. Но мне не хотелось стоять в стороне и смотреть, как другие идут вперед и прогрессируют, а я стагнирую.

Мне очень повезло, что я смог решить эту проблему, изменить свою точку зрения и образ мышления, стать более оптимистичным».

Напомним, в межсезонье Циципас перенес операцию на локте.

Обалдеть, лучшая теннисистка мира завершила карьеру. Эшли Барти всего 25, и она уходит чемпионкой «Шлема»

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