Барти уберут из рейтинга после турнира в Майами

Эшли Барти сообщила, что покинет рейтинг после объявления о завершения карьеры.

«Мое имя уберут из списка в следующем рейтинге.

WTA-тур ждет увлекательное время с новым номером один, сейчас для них будет очень классный период.

Но мы сделали все необходимое с нашей стороны. Мы работали с WTA-туром, и они сделали мой путь таким приятным и очень комфортным», – сказала Барти.

Рейтинг обновится по завершении турнира в Майами.

Обалдеть, лучшая теннисистка мира завершила карьеру. Эшли Барти всего 25, и она уходит чемпионкой «Шлема»

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