Мария Саккари: «Поверить не могу, что сейчас выше меня в рейтинге только две девушки. На этой неделе я прибавила как игрок, хотя и проиграла финал»

Финалистка турнира в Индиан-Уэллс прокомментировала, что стала третьей ракеткой мира. Ранее в рейтинге на это место поднимался . Они самые высокорейтинговые игроки из Греции в истории.

«Поверить не могу, что сейчас выше меня только две девушки. Кто следил за мной в последние пару лет, тот знает, что это для меня значит.

Я очень горжусь, что мы со Стефаносом подняли греческий теннис [на новый уровень]. Очень важно, что у нас два игрока с таким рейтингом. Я повторюсь, но я очень горжусь собой на этой неделе.

Я думаю, что провела несколько очень, очень хороших матчей. Я считаю, что на этой неделе сделала шаг вперед, хотя и проиграла финал [Иге Швентек]. Эта неделя займет особое место в моем сердце. Знаю, звучит странно, потому что я не выиграла турнир, но мне кажется, что на этой неделе я прибавила как игрок. Я запомню этот опыт и буду двигаться дальше.

Победы над этими игроками и преодоление себя в определенных ситуациях помогли сильнее поверить в себя, оценить себя на этой стадии турнира. Не буду скрывать, я разочарована, что не выиграла. Но я положительный опыт я тоже получила».

Также она высказалась о том, что за последние 10 месяцев сыграла со Швентек пять раз.

«Ига сказала, что мы будем играть [друг с другом] еще 10 лет, но я не думаю, что буду столько играть в теннис (смеется). У нас есть разница в возрасте (Саккари – 26, Швентек – 20 – Sports.ru).

Но я с ней согласна. Пока я буду играть, у нас будет много матчей.

Есть несколько девушек, которые сейчас на другом уровне, и мы все чаще играем друг с другом. Я этому рада. Я рада, потому что если я буду каждую неделю играть с ней, с Эш [Барти], с Соболенко, с Крейчиковой, со всеми этими девушками, это значит, что мы на хорошем уровне».

Замечательно рельефные плечи и огромная сила привели Саккари в топ-10. Хачанов говорил, что в зале она уделает многих парней

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