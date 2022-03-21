Надаль о проблемах с дыханием: «Может, что-то с ребром, я пока не знаю. Когда я дышу и двигаюсь, внутри все время как будто игла»

ответил, знает ли он, с чем связаны его проблемы с дыханием в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

– Если честно, не знаю. Это случилось вчера вечером, как раз в конце матча [против ]. Мы вчера поздно закончили, сегодня я снова играл, и не было возможности выяснить, в чем дело.

Вот и все. Все, что я могу сказать, – мне тяжело дышать. Когда я пытался вдохнуть, было очень больно и неприятно. Но сейчас не время это обсуждать – даже если у меня очевидно не получалось играть так, как обычно. Это финал. Я старался. И проиграл отличному игроку.

Сейчас не тот день, чтобы говорить о моем состоянии. Это его день. Не нужно затмевать это моими словами.

– О чем вы думали, когда в конце матча сидели на скамейке, опустив голову?

– Если честно, мне было больно. Как я уже сказал, у меня проблемы с дыханием. Может, что-то с ребром, я пока не знаю. Когда я дышу и двигаюсь, внутри все время как будто игла. Немного кружится голова, потому что мне больно. Эта боль меня сильно ограничивает. Дело не только в ней – я не очень хорошо себя чувствую, потому что это сказывается на дыхании.

[Я так сидел] скорее не из-за грусти по поводу поражения, с ним я сразу смирился, даже до окончания матча, а из-за физических проблем.

Великая серия Надаля кончилась на 20 победах. Не мог дышать из-за травмы и пугающе ошибался в финале в Индиан-Уэллс

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