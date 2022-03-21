Фриц о победе в Индиан-Уэллс: «Будто сбылась детская мечта. Но нельзя довольствоваться хорошими результатами. Нужно хотеть большего»

поделился эмоциями от победы на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

«После матча я повторял: «Не может быть, не может быть». Я не могу поверить, что это правда. Подписывая камеру, я просто поставил знаки вопроса. Я был в шоке. Даже не мог поверить.

Серьезно, будто сбылась детская мечта, безумная мечта, хотя ты никогда не думал, что это произойдет. Я пока не осознал.

Придется сдерживать слезы во время каждого интервью. Будет трудно, потому что я привык плакать от радости.

Я всю жизнь проигрывал такие матчи против сильных соперников. Всегда казалось, что они просто непобедимы. Чтобы выиграть большой титул, нужно победить лучших. В этом году [Надаль] был непобедим.

Надеюсь, он в порядке. Видно, что что-то не так. Не представляю, в каком состоянии тело после 20 с лишним матчей».

Фриц стал первой ракеткой США, обойдя .

«Я не хочу торопить события, лучше идти шаг за шагом. Последние пару месяцев моя цель – подняться в топ-10. Конечно, этот титул очень помог к ней приблизиться. Пока что она остается прежней.

Конечно, я бы хотел подняться гораздо выше и достичь гораздо большего... Это только один турнир. Нужно вернуться к работе, нельзя довольствоваться хорошими результатами. Нужно хотеть большего».

Также он рассказал, что прибавил в игре с форхенда.

«С прошлого выступления в Индиан-Уэллс я стал лучше играть с форхенда. Я перестал зажиматься и на него положился. Раньше я с него ошибался и практически проигрывал из-за него матчи. Сейчас я могу на него положиться и использовать в решающих розыгрышах, зарабатывать дополнительные очки».

Великая серия Надаля кончилась на 20 победах. Не мог дышать из-за травмы и пугающе ошибался в финале в Индиан-Уэллс

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе