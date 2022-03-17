Норри о матче против Алькараса: «В прошлый раз он меня полностью разнес. С нетерпением жду возможности взять реванш»

Действующий чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллс Кэмерон Норри прокомментировал, что в четвертьфинале сыграет с . Их единственную встречу – на US Open-2021 – выиграл испанец (6:4, 6:4, 6:3).

«Физически я в порядке, и мне нравятся здешние условия, но в прошлый раз он меня полностью разнес. Он один из лучших подающих надежды игроков, очень стабилен и с форхенда, и с бэкхенда, выиграл [турнир 500 в Рио] в начале года. Так что он уверен в себе, и будет сложный матч, но я с нетерпением жду возможности взять реванш».

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