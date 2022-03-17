Надаль о матче с Опелкой: «Во втором сете немного побаливала стопа. В последние пару дней она беспокоит чуть больше»

рассказал, что его снова беспокоит травма стопы. Из-за этих проблем он досрочно завершил прошлый сезон.

В среду испанец обыграл Рейлли Опелку в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (7:6, 7:6).

«Во втором сете немного побаливала стопа. Я мог продолжать, бегать до самого конца. Сейчас ни к чему говорить неправду или что-то скрывать. Ощущения чуть хуже, в последние пару дней стопа действительно беспокоит чуть больше.

Конечно, я очень удивлен, что выиграл уже три титула, вышел в четвертьфинал здесь, в Индиан-Уэллс. Не могу сказать, что сбылась моя мечта, потому что два-три месяца назад я даже мечтать об этом не мог. Да, все идет как идет. Единственное, что я могу сказать, – поблагодарить всех, кто помогает, кто поддерживает меня по всему миру. Я благодарен жизни за эту невероятную возможность, которая мне выпала. Я просто наслаждаюсь каждым мгновением.

Мне нужно будет приложить все усилия, чтобы как можно лучше здесь выступить. Надеюсь, стопа выдержит. Я о ней особо не задумываюсь – только о своем теннисе и о следующем сопернике. Если что-то случится, нужно это принять.

Завтра будет тяжелый матч, но мы в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Чего еще можно ожидать?»

Также он высказался о том, что теперь поборется с .

«Он отлично играет. Он один из самых сложных соперников в туре. Все знают, как хорошо он играет, когда он мотивирован. Вероятно, завтра так и будет. Для меня это хорошая проверка, вызов. Я очень рад выйти в четвертьфинал».

Травма стопы сломала Надалю прошлый сезон. Она беспокоит уже 15 лет и привела к хроническим проблемам с коленями

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