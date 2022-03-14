Чесноков о поражении Карацева: «Аслан сыграл слабо. Его игра построена на острых ударах, но сейчас они не проходят»

Андрей Чесноков прокомментировал старт Аслана Карацева и Андрея Рублева в Индиан-Уэллс. Во втором круге калифорнийского «Мастерса» Карацев проиграл Стиву Джонсону, Рублев обыграл Доминика Кепфера.

«Карацев был с потерянной игрой на протяжении многих лет, а потом выстрелил. Хотя в этом году у него есть титул, что здорово. В Индиан-Уэллс для него это был первый матч, а для соперника уже второй. А этот «Мастерс» – особенный турнир. Аслан сыграл слабо. Его игра построена на острых ударах. Раньше у него такие удары из десяти залетали восемь. А сейчас меньше – этого достаточно для проигрыша. Это и произошло в его матче.

Что касается Рублева, то Кепфер не такой простой соперник. Он в классном стиле обыграл Пэра. Хорошо выглядел и против Рублева. Но Андрей просто взял на два-три важных очка больше, поэтому выиграл матч. Здесь сказался класс Рублева. Он набирает, выглядит хорошо. Это здорово», – цитирует Чеснокова «Чемпионат».

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