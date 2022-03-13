Андрей Чесноков: «Хачанов проиграл очень хорошему теннисисту, а не какому-то лоху. Бруксби будет в топ-20»

Андрей Чесноков прокомментировал вылет Карена Хачанова с «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Россиянин во втором круге уступил Дженсону Бруксби 0:6, 3:6.

«Хачанов проиграл очень хорошему теннисисту, а не какому-то лоху. Бруксби будет в топ-20. Он и Карацева побеждал. Хачанов мог выиграть турнир в Дохе, но ему чуть-чуть не хватило.

Здесь же – этот «Мастерс» очень специфичный. Некоторым теннисистам просто сложно дышать, некоторым – играть. Например, Маррей в Индиан-Уэллс всегда играл слабо», – цитирует Чеснокова «Чемпионат».

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