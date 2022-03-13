Бадоса о победе над Мартинцовой: «Раньше я даже сет у нее не брала, поэтому сильно нервничала. Очень рада победе и прогрессу за последний год»

Паула Бадоса прокомментировала победу над Терезой Мартинцовой на турнире в Индиан-Уэллс. Действующая чемпионка во втором круге победила 6:2, 7:6. Это первая победа Бадосы в четырех матчах с чешкой.

«Думаю, это был довольно тяжелый матч. Как я сказала в интервью на корте, раньше я даже сет у нее не брала, поэтому сильно нервничала. В итоге я очень взволнована и рада, что одержала победу.

Дело в том, что в последний раз мы встречались больше года назад. Думаю, с тех пор я прибавила во многих вещах, стала лучше физически и психологически. Очень рада победе и прогрессу за последний год».

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе