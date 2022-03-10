Халеп о том, что российские теннисисты выступают под нейтральным флагом: «Они ни в чем не виноваты. Мне жаль, что они испытывают такие чувства»

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала то, что российские и белорусские теннисисты выступают под нейтральным флагом из-за ситуации на Украине.
«Не думаю, что мы должны осуждать российских теннисистов только потому, что они из этой страны. Мне сложно что-то сказать.
Возможно, в ближайшее время все разрешится, но они ни в чем не виноваты. Мне жаль, что они испытывают такие чувства. Нелегко, когда у тебя отбирают флаг».
Напомним, в связи с санкциями российские и белорусские игроки отстранены от командных турниров ITF, но могут участвовать в турнирах ATP и WTA.