Халеп о том, что российские теннисисты выступают под нейтральным флагом: «Они ни в чем не виноваты. Мне жаль, что они испытывают такие чувства»

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала то, что российские и белорусские теннисисты выступают под нейтральным флагом из-за ситуации на Украине.

«Не думаю, что мы должны осуждать российских теннисистов только потому, что они из этой страны. Мне сложно что-то сказать.

Возможно, в ближайшее время все разрешится, но они ни в чем не виноваты. Мне жаль, что они испытывают такие чувства. Нелегко, когда у тебя отбирают флаг».

Напомним, в связи с санкциями российские и белорусские игроки отстранены от командных турниров ITF, но могут участвовать в турнирах ATP и WTA.

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