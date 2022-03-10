Чесноков о том, что Джокович пропустит Индиан-Уэллс и Майами: «Допускать спортсмена или нет, должны решать медики, а не политики. Все это отвратительно»

Андрей Чесноков прокомментировал то, что Новак Джокович не сыграет в Индиан-Уэллс и Майами. Серб не привился от коронавируса, и ему не одобрили въездную визу.

«Вообще не понимаю, что происходит. Джокович же переболел. Поэтому, как мне кажется, он может не прививаться. Допускать спортсмена или нет, должны решать медики, а не политики. Все это для меня отвратительно.

У него же есть клеточная память после болезни. Почему все должны прививаться? В Америке отменили маски и вакцинацию, а Джоковича не пустили. Чушь собачья», – цитирует бывшую девятую ракетку мира «Чемпионат».

Отметим, что Джоковича не пустили в США по рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний.

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