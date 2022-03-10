Собкин о том, что Джоковича не пустили на турниры в Индиан-Уэллс и Майами: «Люди всегда платили определенную цену за свои принципы»

Борис Собкин прокомментировал то, что Новак Джокович пропустит турниры в Индиан-Уэллс и Майами. Серб не привился от коронавируса, и ему не одобрили въездную визу.

«Люди всегда платили определенную цену за свои принципы. Правильные или неправильные – плата есть всегда. Джокович пошел по этому пути, я не могу осуждать или хвалить его за это.

Что касается фаворитов нижней половины сетки, то на турнире в Индиан-Уэллс часто бывают сюрпризы. Надо учитывать, кто и где играл раньше, условия. Там может быть сильный ветер, очень сухой воздух: никогда нигде не трескались губы, а там это было», – цитирует Собкина «Чемпионат».

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