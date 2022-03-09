Карлос Алькарас: «Я с нетерпением жду возможности сыграть с Джоковичем и снова сыграть с Надалем. Я стал более зрелым и лучше контролирую эмоции»

рассказал о целях на сезон.

– Вы поднялись в топ-20 быстрее Надаля, Федерера и Джоковича. О чем это говорит?

– Это говорит мне о том, что я на правильном пути, по нему меня ведут Хуанки [ ] и вся моя команда. Мы все идем в одном направлении, и такие результаты означают, что я должен продолжать в том же духе и не отклоняться.

– Перед началом этого сезона вы признались, что ваша цель – топ-15. Вы почти ее добились. Может, пора поставить более амбициозную цель?

– Мне еще предстоит подняться на пять мест, и когда получится, да, мы будем искать новые цели на конец года. Конечно, я мечтаю закончить год в топ-10.

– Хотите сыграть с такими игроками, как Надаль или Джокович, чтобы оценить свой уровень?

– Я с нетерпением жду возможности сыграть с Джоковичем и снова сыграть с Рафой. Я стал более зрелым и лучше контролирую эмоции, если сравнивать с моим матчем с Надалем в Мадриде. Если мы сыграем, все будет по-другому. Возможно, он меня разгромит, но я думаю, что все будет по-другому.

– Вы считаете себя претендентом на «Большой шлем» в этом сезоне?

– В этом году я по-прежнему не считаю себя претендентом на победу на «Большом шлеме». Да, я могу его выиграть, я не говорю «нет», потому что в теннисе все может случиться. Но я не буду считаться на этих турнирах одним из фаворитов или претендентов на победу.

– Вы всегда признавались, что мечтаете по-крупному. Часто ли вы мечтаете быть №1 и выигрывать крупнейшие титулы?

– Да, я всегда думаю о том, каково это – быть №1, выиграть последнее очко на пути к своему первому «Большом шлему». Всегда думаю, как бы отпраздновал свой первый «Большой шлем» или победу в матче, который позволит стать №1 в мире.

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