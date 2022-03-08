Серена об их с Винус вкладе в теннис: «Мы изменили спорт, изменили моду, изменили мышление людей и подход людей к бизнесу»

оценила вклад, который они с Винус внесли в историю тенниса.

«Мы стали лучшими в истории. Мы взяли свой цвет и стали лучшими. Статистика это доказывает. Мы изменили спорт, изменили моду, изменили мышление людей и подход людей к бизнесу. Сейчас для спортсменов уже странно не заниматься ничем другим.

Мы знали, что идем в спорт для белых, но мы шли туда побеждать. И да, приходилось играть лучше, быть лучше, но это и делало нас лучше. Каждая преодоленная трудность помогала создать Винус и Серену».

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