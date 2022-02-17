Серена и Винус снялись в совместной фотосессии для Harper’s Bazaar

Бывшие первые ракетки мира Серена и Уильямс стали героинями кавер-стори мартовского выпуска журнала Harper’s Bazaar.

Сестры рассказали о детстве, отношениях друг с другом и с отцом, проблемах, с которыми они сталкивались, а также о биографическом фильме «Король Ричард».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harper’s BAZAAR (@harpersbazaarus)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harper’s BAZAAR (@harpersbazaarus)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harper’s BAZAAR (@harpersbazaarus)

Серену считают слишком мощной для тенниса: Тарпищев называл мужчиной, многие обвиняют в допинге. А она использовала это в бизнесе

«Ты боишься, что все увидят обычного тупого ниггера». Мы посмотрели драму про жесткого отца сестер Уильямс

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