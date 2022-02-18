Сестры Уильямс сходили на матчи Опелки и Димитрова в Делрей-Бич. Винус, возможно, встречается с Опелкой

Экс-первые ракетки мира Серена и Винус Уильямс в четверг посетили турнир в Делрей-Бич.
Винус с утра была на матче между Рейлли Опелкой и Джеком Соком (6:7, 7:6, 6:1). Семикратная чемпионка «Больших шлемов» неоднократно появлялась в компании Опелки, а в медиа проходила информация, что они встречаются.
Вечером к Винус на трибунах присоединилась Серена, и они посмотрели матч Григора Димитрова против Митчелла Крюгера (7:6, 6:3).
«Они потрясающие. Мы очень близкие друзья, в этом нет сомнений. Их поддержка очень много для меня значит», – сказал после матча болгарин.