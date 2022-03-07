Чорич, пропустивший год из-за травмы: «Я бы мог сыграть Australian Open, если бы хотел форсировать реабилитацию. Но ради плеча решил этого не делать»

рассказал о восстановлении после травмы плеча. Он не выступал с прошлого марта.

«Я оценил картину в целом и решил пройти полноценную реабилитацию, не торопиться. Я долго не отдыхал от тенниса. Так что в каком-то смысле мне нужен был этот перерыв. Мы не знали точно, что именно провоцирует боль. Так что я потерял немного времени».

В конце года Чорич прилетел в Мельбурн, но не сыграл на «Большом шлеме». Однако он обратился к австралийскому физиотерапевту Лин Уотсон.

«Я бы мог, наверное, сыграть , если бы хотел форсировать. Но я решил этого не делать – ради плеча и чтобы быть уверенным, что все будет хорошо

Лин мне очень помогла. Думаю, я бы до сих пор боролся с травмой, если бы не она. Мой физио тоже проделал огромную работу, но она очень помогла нам на том этапе. И тогда я подумал: «Если буду готов к Australian Open, здорово. Если нет – тоже». Я все равно съездил с пользой.

Это была беспроигрышная ситуация. Я люблю Австралию, поэтому был очень рад съездить».

Также хорват поделился эмоциями от года без тенниса.

«Когда возвращаешься, в процессе реабилитации будут взлеты и падения, это нормально. Если не подавать семь или восемь месяцев, то начинать, скорее всего, будет больно. Я думаю, это самое трудное. Иногда и сейчас так бывает, поэтому очень сложно сохранять спокойствие и верить в себя и в реабилитацию. Надеюсь, я уже на финишной прямой.

Я люблю это чувство, когда немного нервничаешь перед выходом на корт или устал во время матча, мне это очень, очень нравится. И сейчас мне этого не хватает. Последний год очень спокойный. Если я сейчас нервничаю, то из-за плеча. Если бы я мог выбирать, точно выбрал бы нервы из-за соревнований, играть плохо, играть хорошо, побеждать, проигрывать. Мне очень нравится это чувство.

Это моя главная мотивация. Я люблю теннис. Я люблю свою работу. Мне нравится моя жизнь в туре».

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