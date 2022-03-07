Маррей о работе с Лендлом: «Он рассказал, что иногда его тошнило перед финалами ТБШ. Полезно знать, что даже такие чемпионы нервничают перед важными матчами»

рассказал, чем ему помогла работа с .

Под его руководством британец стал двукратным олимпийским чемпионом и выиграл три «Больших шлема». На прошлой неделе стало известно, что они возобновят сотрудничество.

«Он считался очень психологически устойчивым, редко проявлял эмоции на корте. Но я говорил с ним о его ощущениях перед финалами «Больших шлемов», и он перед ними невероятно нервничал. Он рассказал, что иногда его тошнило перед выходом на корт. Но потом люди видели его и думали, что он выглядит спокойным.

Полезно знать, что все это чувствуют. Даже такие люди, добившиеся больших успехов в спорте, все равно чувствуют это давление, нервничают перед важными матчами.

Он был чемпионом, а именно таких людей ты хочешь видеть рядом с собой. Конечно, ты хочешь, чтобы тебя окружали хорошие люди, но в конечном счете в спорте ты стремишься к победе, а он побеждал. Так что он понимал, что нужно для достижения высоких результатов».

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