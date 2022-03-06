Медведев об игре под нейтральным флагом: «Надеюсь, эта мера – временная. Жду момента, когда смогу вернуть флаг»

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Первая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал то, что должен будет выступать под нейтральным флагом.

«Наша задача – развивать теннис в своих странах и по всему миру, для этого нужно играть турниры. В данный момент единственная возможность продолжать – это выступать под флагом организации, и я буду следовать этому правилу. Надеюсь, эта мера – временная. Жду момента, когда смогу вернуть флаг», – приводит слова Медведева РИА Новости.

Медведев и Хачанов убрали российский флаг из профилей в инстаграме, так как иначе им бы запретили выступать в туре (РИА Новости)

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