Серена о дисквалификации Зверева после срыва в Акапулько: «Существуют двойные стандарты. Я бы за такое, наверное, была в тюрьме»

обвинила теннисное руководство в двойных стандартах.

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» высказалась о своем эмоциональном поведении на корте, а также прокомментировала эпизод турнира в Акапулько, когда разбил ракетку о судейскую вышку и его дисквалифицировали, а затем оштрафовали на 40 тысяч долларов.

«Все люди разные. Например, когда играешь с Винус, становится неловко, потому что она такая спокойная. Я такая: «Почему ты не злишься?» Я полная противоположность.

Это просто моя индивидуальность. Я считаю, что все люди разные. Дело в страсти, все сводится к твоей индивидуальности. Я такая, какая есть, на корте и за его пределами. Я очень увлечена тем, чем занимаюсь. Я всегда увлечена.

Но абсолютно точно существуют двойные стандарты. Я бы за такое, наверное, была в тюрьме. В прямом смысле, без шуток (улыбается).

Однажды я была на испытательном сроке. Я такая: «Что я вам сделала, какой испытательный срок?» Но мы не будем в это углубляться (смеется). (Речь о двухлетнем испытательном сроке после конфликта с линейной в полуфинале US Open-2009. Повторное нарушение могло привести к дисквалификации – Sports.ru).

Замечаешь [двойные стандарты], когда что-то случается в туре и ты думаешь: стоп, а если бы я это сделала?

Но все в порядке. В конце концов, я такая, какая есть, и люблю себя такой, какая я есть. Мне нравится, как я влияю на людей, как могу повлиять с помощью компаний, в которые вкладываю, поддержать женщин и темнокожих людей.

Если бы у меня не было такой страсти на корте, ее бы не было и в делах за его пределами. Я ее принимаю и рада, что она у меня есть».

Звереву сорвало крышу – он обматерил судью и чуть не ударил ракеткой. За это его сняли с турнира