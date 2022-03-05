Патрик Муратоглу: «Одна из главных претензий к Джоковичу в том, что он не показывает свою настоящую личность. Я считаю наоборот: он очень искренний»

Тренер Патрик Муратоглу объяснил, почему не сомневается в искренности .

«Одна из главных претензий к Новаку в том, что он не искренний. Что он играет для того, чтобы его любили, не показывает свою настоящую личность. Я считаю наоборот: он очень искренний.

Приведу пример. Он единственный топ-игрок, который отказался от появления в видеоигре. Он считает, что это вредно для детей. Поэтому он не взял деньги. Это особенный поступок.

Что касается его недавней позиции насчет коронавируса. Такому человеку, как Новак, было бы очень просто попросить врача подписать бумаги и сказать, что он привит, даже если это не так, и никто бы об этом не узнал. Он смог бы играть на каждом турнире, делать все, что хочет, и стать величайшим в истории.

Но нет, он этого не сделал. Он отказался жульничать, хотя это было легко и его бы не поймали. Если документы подписывал врач в Сербии, насколько легко ему было так сделать?

Но он сказал: «Нет, я не собираюсь лгать или жульничать. Я буду верен себе. Я считаю, что для меня прививка не полезна, согласны вы или нет. Я скажу это миру и возьму на себя ответственность. Если я не смогу стать величайшим, конечно, я буду сожалеть, буду думать, что это несправедливо, но я это приму».

Я думаю, что это чрезвычайно сильный посыл от человека, который верен своим ценностям, своим убеждениям и остается искренним.

Я думаю, это станет поворотным моментом, и благодаря этому люди поймут, что он гораздо искреннее, чем они думали раньше. Возможно, он допустил несколько ошибок в общении, из-за которых люди подумали, что он не искренний, но я считаю, что поступки всегда говорят громче слов.

Многие умеют притворяться, что они искренние, но я смотрю на поступки, а не на слова. Я думаю, что в его случае поступки говорят громче, чем то, что он мог бы сказать».

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