Слоун Стивенс: «Хочу вернуться на прежние позиции, для меня это очень важно»

Чемпионка US Open-2017 Слоун Стивенс прокомментировала победу на турнире в Гвадалахаре. Американка взяла первый титул с 2018 года.

«Очень рада, что смогла взять титул, и надеюсь продолжить это движение вперед.

Думаю, я готовилась весь прошлый год – посвятила всю себя тренировкам, своей физической форме. Конечно, результат не проявляется сразу, но сейчас приятно видеть плоды своего труда.

Хочу вернуться на прежние позиции, для меня это очень важно. Думаю, это возможно, поэтому я очень воодушевлена».

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