Рейтинг WTA. Швентек стала №4, Контавейт обновила личный рекорд, Стивенс вернулась в топ-40

По итогам прошедшей недели чемпионка турнира в Дохе Ига Швентек поднялась четыре строчки, а финалистка Анетт Контавейт дебютировала в топ-5.
Чемпионка Гвадалахары Слоун Стивенс вернулась в топ-40.
WTA Singles Rankings
Положение на 28 февраля 2022
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Эшли Барти (Австралия)
|8330
|2 (3)
|Барбора Крейчикова (Чехия)
|5073
|3 (2)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|4853
|4 (8)
|Ига Швентек (Польша)
|4776
|5 (7)
|Анетт Контавейт (Эстония)
|4721
|6 (4)
|Паула Бадоса (Испания)
|4510
|7 (6)
|Мария Саккари (Греция)
|4436
|8 (5)
|Каролина Плишкова (Чехия)
|4242
|9 (9)
|Гарбинье Мугуруса (Испания)
|3235
|10 (10)
|Онс Жабер (Тунис)
|3065
|12 (13)
|Алена Остапенко (Латвия)
|2880
|14 (14)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|2473
|19 (23)
|Кори Гауфф (США)
|2231
|24 (25)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1875
|26 (28)
|Дарья Касаткина (Россия)
|1835
|31 (21)
|Петра Квитова (Чехия)
|1585
|32 (34)
|Людмила Самсонова (Россия)
|1527
|39 (57)
|Слоун Стивенс (США)
|1302
|50 (50)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1106
|71 (72)
|Варвара Грачева (Россия)
|902
|86 (100)
|Анна Калинская (Россия)
|791
|120 (82)
|Хизер Уотсон (Великобритания)
|552