Рейтинг WTA. Швентек стала №4, Контавейт обновила личный рекорд, Стивенс вернулась в топ-40

По итогам прошедшей недели чемпионка турнира в Дохе Ига Швентек поднялась четыре строчки, а финалистка Анетт Контавейт дебютировала в топ-5.

Чемпионка Гвадалахары Слоун Стивенс вернулась в топ-40.

WTA Singles Rankings

Положение на 28 февраля 2022



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