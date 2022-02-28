Рейтинг WTA. Швентек стала №4, Контавейт обновила личный рекорд, Стивенс вернулась в топ-40

Теги рейтинги WTA Слоун Стивенс Анетт Контавейт Анна Калинская Барбора Крейчикова Алена Остапенко Паула Бадоса Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

По итогам прошедшей недели чемпионка турнира в Дохе Ига Швентек поднялась четыре строчки, а финалистка Анетт Контавейт дебютировала в топ-5.

Чемпионка Гвадалахары Слоун Стивенс вернулась в топ-40.

WTA Singles Rankings

Положение на 28 февраля 2022

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Эшли Барти (Австралия) 8330
2 (3) Барбора Крейчикова (Чехия) 5073
3 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 4853
4 (8) Ига Швентек (Польша)  4776
5 (7) Анетт Контавейт (Эстония) 4721
6 (4) Паула Бадоса (Испания) 4510
7 (6) Мария Саккари (Греция) 4436
8 (5) Каролина Плишкова (Чехия) 4242
9 (9) Гарбинье Мугуруса (Испания) 3235
10 (10) Онс Жабер (Тунис) 3065
12 (13) Алена Остапенко (Латвия) 2880
14 (14) Анастасия Павлюченкова (Россия)
2473
19 (23) Кори Гауфф (США) 2231
24 (25) Вероника Кудерметова (Россия) 1875
26 (28) Дарья Касаткина (Россия) 1835
31 (21) Петра Квитова (Чехия) 1585
32 (34) Людмила Самсонова (Россия) 1527
39 (57) Слоун Стивенс (США) 1302
50 (50) Екатерина Александрова (Россия) 1106
71 (72) Варвара Грачева (Россия) 902
86 (100) Анна Калинская (Россия) 791
120 (82) Хизер Уотсон (Великобритания) 552

 

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные