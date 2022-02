Даяна Ястремская: «Мы с сестрой устали, но уже в безопасности! Спасибо, Франция❤️🥺»

120-я ракетка мира Даяна Ястремская рассказала, что приехала во Францию. В момент начала спецоперации она находилась в Одессе, а затем перебралась в Румынию.

«Мы с сестрой устали, но уже в безопасности! Спасибо, Франция❤️🥺. Украина, держись💙💛🇺🇦🙏🏼😓. Скучаем по дому, маме и папе 🥺🥺🥺❤️», – написала Ястремская в твиттере.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Tired, but my sister and I are safe! Thank you France❤️🥺 Ukraine stay strong💙💛🇺🇦🙏🏼😓 We miss you home, mother and dad 🥺🥺🥺❤️ pic.twitter.com/S9EpopqPge