Веселы о выходе в крупнейший финал в карьере: «Думаю, я провожу неделю мечты. Я был очень подавлен последние пару месяцев, и вдруг это случилось»

Иржи Веселы прокомментировал победу над Денисом Шаповаловым в полуфинале турнира в Дубае. Чех на трех тай-брейках обыграл канадца и вышел в крупнейший финал в карьере.

«Думаю, я провожу неделю мечты. Я старался изо всех сил, чтобы как можно больше насладиться этим моментом. Это был мой первый полуфинал ATP 500, и единственный способ его выиграть – просто бороться до последнего розыгрыша. Сейчас я очень я счастлив.

Иногда что-то происходит, и ты даже не знаешь, почему. Я был очень подавлен последние пару месяцев, и вдруг это случилось. Порой все происходит слишком быстро, и единственное, что нужно делать, – это сохранять терпение, усердно работать каждый день и просто ждать своих шансов».

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