Остапенко о цели вернуться в топ-10: «С моим нынешним уровнем игры это не так уж далеко»

оценила свой уровень игры после победы над (6:2, 6:2). Латвийка одержала девять побед подряд, в том числе три над топ-10.

«Я знала, что будет трудный матч. Но еще я понимала, что нужно играть агрессивно и не давать ей времени. Думаю, у меня это неплохо получалось и я диктовала игру.

Конечно, здорово выиграть столько матчей, но турнир еще не закончен. Надеюсь, я продолжу побеждать здесь, в Дохе. Я просто работаю над некоторыми аспектами и обретаю уверенность. Думаю, это поможет моей игре.

Я всегда работала над своей стабильностью и стабильной игрой. Не каждую неделю, но как минимум большую часть года. Моя цель – вернуться в топ-10 и там остаться. Думаю, что с моим нынешним уровнем игры это не так уж далеко (улыбается)».

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