Рублев о том, как отыгрался после 2:6 против Макдональда: «Сегодня я думал, что все уже точно кончено»

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Андрей Рублев рассказал, как сумел отыграться в четвертьфинале в Дубае. Он победил Маккензи Макдональда – 2:6, 6:3, 6:1.

«Сегодня я думал, что все уже точно кончено. Но я говорил себе бороться, и в итоге при счете 3:3 во втором сете мне удалось сделать брейк (на самом деле при счете 2:2 – Sports.ru). После этого я почувствовал, что играю лучше и могу перевернуть ход матча».

Также Рублев прокомментировал то, что третий раз в этом сезоне вышел в полуфинал.

«Это всего четвертый турнир в этом году, так что я на всех выступил очень хорошо. Очень доволен. Самое важное – и дальше прибавлять. Посмотрим, что получится».

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