Рууд о том, что обращался за психологической помощью по ходу грунтового сезона: «Это было умным решением»

Каспер Рууд признался, что обращался за психологической помощью в этом сезоне.

После неудачи в Монте-Карло он общался с тренером, который помогал ему в начале карьеры.

«Я чувствовал себя как белка в колесе, но так ни к чему и не пришел.

Я не всегда думал, что мне понадобится помощь в этом плане, но быстро понял, что она мне идет на пользу и это было умным решением – открыться кому-то, обратиться за помощью, получить другие точки зрения и взгляды на вещи. Я рад и горжусь тем, что решился попросить о помощи и понял, что для меня это было необходимо».

Также он рассказал, в чем сложность соперничества с Большой тройкой.

«Ты с детства ими восхищаешься, каждую неделю смотришь их матчи по телевизору, а потом внезапно оказываешься на этом уровне и думаешь: «Эти ребята провели сотни таких встреч. Что я могу им предложить, чего они еще не видели?» Возможно, есть какой-то ментальный барьер, который сложно преодолеть. Но в целом игроки 2000-х добились успеха, потому что они просто лучше играли в теннис».

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