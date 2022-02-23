Акапулько (ATP). 2-й круг. Медведев сыграет с Андухаром, Надаль – с Козловым, Циципас – с Вульфом, Зверев дисквалифицирован

В ночь со среды на четверг в Акапулько Даниил Медведев сыграет с Пабло Андухаром.
Рафаэль Надаль встретится со Стефаном Козловым.
Александра Зверева сняли с турнира за неспортивное поведение – он бил ракеткой по судейской вышке после поражения в паре.
Cетка турнира здесь.
Abierto Mexicano Telcel
Акапулько, Мексика
21 – 26 февраля 2022
ATP 500
Призовой фонд – 1 678 065 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 24 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 24 февраля, 05.00
- Дата проведения
- 24 февраля, 07.00
- Дата проведения
- 24 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 24 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 24 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 24 февраля, 04.30