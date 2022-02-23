Акапулько (ATP). 2-й круг. Медведев сыграет с Андухаром, Надаль – с Козловым, Циципас – с Вульфом, Зверев дисквалифицирован

В ночь со среды на четверг в Акапулько Даниил Медведев сыграет с Пабло Андухаром.

Рафаэль Надаль встретится со Стефаном Козловым.

Александра Зверева сняли с турнира за неспортивное поведение – он бил ракеткой по судейской вышке после поражения в паре.

Cетка турнира здесь.

Abierto Mexicano Telcel

Акапулько, Мексика

21 – 26 февраля 2022

ATP 500

Призовой фонд – 1 678 065 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг