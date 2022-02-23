Акапулько (ATP). 2-й круг. Медведев сыграет с Андухаром, Надаль – с Козловым, Циципас – с Вульфом, Зверев дисквалифицирован

Теги результаты ATP Abierto Mexicano Telcel Теннис

В ночь со среды на четверг в Акапулько Даниил Медведев сыграет с Пабло Андухаром.

Рафаэль Надаль встретится со Стефаном Козловым.

Александра Зверева сняли с турнира за неспортивное поведение – он бил ракеткой по судейской вышке после поражения в паре.

Cетка турнира здесь.

Abierto Mexicano Telcel

Акапулько, Мексика

21 – 26 февраля 2022

ATP 500

Призовой фонд – 1 678 065 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Даниил Медведев (Россия) Пабло Андухар (Испания)
Дата проведения
24 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Рафаэль Надаль (Испания) Стефан Козлов (США)
Дата проведения
24 февраля, 05.00
Онлайн матча

 

Джеффри Джон Вульф (США) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
24 февраля, 07.00
Онлайн матча

 

Душан Лайович (Сербия) Томми Пол (США)
Дата проведения
24 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Кэмерон Норри (Великобритания) Джон Изнер (США)
Дата проведения
24 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Пабло Каррено-Буста (Испания) Маркос Гирон (США)
Дата проведения
24 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Йошихито Нишиока (Япония) Тэйлор Фриц (США)
Дата проведения
24 февраля, 04.30
Онлайн матча

 

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