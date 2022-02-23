Джокович о монологе Медведева после финала AO: «Я понимаю, что он чувствует. Внутренний ребенок и есть причина, по которой мы играем в теннис»

прокомментировал монолог о нелюбви болельщиков. На пресс-конференции после финала россиянин сказал: «Ребенок во мне перестал мечтать. Я играю за себя».

«Я его понимаю. Мы разговаривали, точнее, переписывались после матча. Мне было очень грустно, что у него такие эмоции, потому что внутренний ребенок и есть причина, по которой мы играем в теннис. По крайней мере, я, и думаю, что он тоже. Большинство теннисистов берут в руки ракетку в детстве, потому что влюбились в этот спорт. Они увлечены спортом, они мечтают о больших достижениях, которые он может принести.

Понятно, что тяжело проигрывать, ведя в финале 2:0 по сетам. Конечно, я уже бывал в таких ситуациях. Я понимаю, что он чувствует. У меня было много матчей, и когда зрители меня поддерживали, и когда были против. Это часть спорта. Невозможно рассчитывать, что тебя всегда будут поддерживать, и иногда просто хочется, чтобы все было по-другому.

Я желаю ему всего наилучшего. Он большой чемпион, очень сильный психологически, он уже показывает стабильные результаты и скоро станет первым в мире. Так что я могу его понять. Я ему сочувствовал, когда он так высказался после матча. Но я его понимаю».

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