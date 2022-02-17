Новак Джокович: «Медведев написал мне через 45 минут после финала Australian Open, мы обменялись сообщениями, поддержали друг друга»

Первая ракетка мира поделился, что не мог смотреть финал Australian Open между и .

«Я не мог смотреть... Потому что, кто бы ни выиграл, я проиграл (смеется). Мне хотелось быть на корте, поэтому я хотел дистанцироваться от всего этого. Но жена и сын выбрали себе стороны (смеется)».

Также Джокович рассказал о своих отношениях с Медведевым.

«Даниил – исключительный парень, у нас всегда были искренние отношения, честные и открытые. Я думаю, он очень ценит, что, когда он был еще юниором и пробивался на взрослом уровне, я часто с ним тренировался и старался передать ему все, что могло быть полезно. И он был очень благодарен, когда перед Кубком Дэвиса я пригласил его в свой самолет. За последние 12-15 месяцев у нас было несколько исключительных дуэлей.

Он написал мне через 45 минут после [финала ], мы обменялись сообщениями, но я не буду раскрывать суть. В каком-то смысле мы поддержали друг друга.

Мне очень нравится, что он настоящий, самобытный, всегда говорит что думает. Конечно, кого-то это будет раздражать, но я хочу отдать ему должное, потому что сам был в таких ситуациях.

В начале карьеры, как и сейчас, я тоже всегда старался уважать своих коллег, отдавать должное победившему сопернику, не отнимать у него славу... И он делает это сейчас».

Он высказался о реакции игроков на австралийский визовый скандал.

«Я понимаю тех коллег, которые меня критиковали, и, конечно же, очень уважаю тех, кто меня поддержал. Если честно, больше всего меня удивил Кириос (смеется). Потому что... у нас были некоторые недопонимания в прошлом, так сказать. Он меня приятно удивил, правда.

Я поблагодарил его и других теннисистов, которые меня поддержали: Медведева, Зверева, многих… Одна из них – , и я прошу прощения у всех, кого не упомянул или не могу сейчас упомянуть. Многие присылали мне личные сообщения и не высказывались публично. И я это понимаю, потому что ситуация была непростой и для меня, и для них».

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