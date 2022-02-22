Медведев стартует на турнире в Акапулько в среду в 03:00 мск

Стало известно, когда вторая ракетка мира стартует на турнире в Акапулько.

Его матч против поставили первым запуском на центральный корт. Он начнется в 03:00 по московскому времени.

Россиянин проведет первый матч после поражения в финале .

Следом на этот корт выйдут и , а также и .

По итогам недели Медведев может обойти и возглавить рейтинг. Расклады можно посмотреть здесь.

Медведев может стать №1 в мире уже на следующей неделе. Что должно произойти?

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