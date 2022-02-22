Медведев стартует на турнире в Акапулько в среду в 03:00 мск

Стало известно, когда вторая ракетка мира Даниил Медведев стартует на турнире в Акапулько.
Его матч против Бенуа Пэра поставили первым запуском на центральный корт. Он начнется в 03:00 по московскому времени.
Россиянин проведет первый матч после поражения в финале Australian Open.
Следом на этот корт выйдут Рафаэль Надаль и Денис Кудла, а также Стефанос Циципас и Ласло Дьере.
По итогам недели Медведев может обойти Новака Джоковича и возглавить рейтинг. Расклады можно посмотреть здесь.
Медведев может стать №1 в мире уже на следующей неделе. Что должно произойти?