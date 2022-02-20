Джокович о возможной фальсификации анализов на ковид: «Я не эксперт по IT. Я не знаю, как они обрабатываются и регистрируются»

прокомментировал возможную фальсификацию его анализов на ковид.

«Я видел в медиа рассуждения на тему подлинности моих анализов. Могу сказать только, что я не эксперт по IT. За последние два года я сдал очень много ПЦР-тестов, очень много антигенных экспресс-тестов. И я не знаю, как они обрабатываются и регистрируются.

Я рад, что Институт общественного здоровья Сербии публично выступил и подтвердил подлинность этих тестов. Больше я ничего сказать не могу. Я не эксперт для того, чтобы рассуждать об этом более детально».

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