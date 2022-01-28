Журналисты BBC исследовали ковид-тесты Джоковича и тоже считают, что положительный был сдан позже, чем утверждается в документах

Анализы на коронавирус, которые Новак Джокович сдал в декабре 2021 года перед отъездом в Австралию, стали предметом расследования BBC.

В нем они подтвердили тезисы аналогичного расследования Der Spiegel и указали на вероятную фальсификацию. В отчете BBC акцент сделан на номерах справок – положительный тест в системе института общественного здравоохранения Сербии имеет более поздний порядковый номер, чем отрицательный.

Журналисты собрали примеры таких справок, и выяснилось, что у Джоковича – единственная, выпадающая из очередности.

Журналисты рассмотрели возможность, что это результат того, что два анализа Джокович сдавал в двух разных лабораториях. Однако у них были справки о тестах, которые делала та же лаборатория, где серб сдал положительный анализ, и у них номера ниже – хотя сданы они были на два и четыре дня позже.

BBC попросила представителей Джоковича и системы здравоохранения Сербии прокомментировать ситуацию, но ответа пока не последовало.

Джоковича признали антиваксером. У недоверия прививкам много причин – от рациональных до страха перед микрочипами и развращением

Джокович проиграл суд и уезжает из Австралии. Его признали антиваксером, угрозой порядку и могут не пустить обратно еще 3 года

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе