На Барти подали жалобу из-за того, что она выпила пива после победы на Australian Open

В Австралии провели расследование возможной связи между первой ракеткой мира Эшли Барти и незаконной рекламой пива.
После победы на Australian Open Барти выпила пива в прямом эфире во время интервью с Кейси Деллакуа и Алисией Молик. В результате один из зрителей подал жалобу в агентство, которое занимается контролем рекламы алкогольной продукции.
«Этот сегмент воспевал и продвигал употребление алкоголя. И если это была оплачиваемая реклама, он вводил в заблуждение.
Это очень плохо, потому что финал смотрели многие дети, а Эшли Барти – пример для подражания для многих девочек», – говорилось в жалобе.
В итоге никакой связи между производителем пива и этим сегментом обнаружено не было.