На Барти подали жалобу из-за того, что она выпила пива после победы на Australian Open

В Австралии провели расследование возможной связи между первой ракеткой мира и незаконной рекламой пива.

После победы на Australian Open Барти выпила пива в прямом эфире во время интервью с Кейси Деллакуа и Алисией Молик. В результате один из зрителей подал жалобу в агентство, которое занимается контролем рекламы алкогольной продукции.

«Этот сегмент воспевал и продвигал употребление алкоголя. И если это была оплачиваемая реклама, он вводил в заблуждение.

Это очень плохо, потому что финал смотрели многие дети, а Эшли Барти – пример для подражания для многих девочек», – говорилось в жалобе.

В итоге никакой связи между производителем пива и этим сегментом обнаружено не было.

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