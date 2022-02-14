Рейтинг WTA. Контавейт обновила личный рекорд, Александрова выпала из топ-50, Звонарева – из топ-100

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По итогам прошедшей недели чемпионка турнира в Петербурге Анетт Контавейт поднялась на три строчки и стала шестой ракеткой мира.

Прошлогодняя чемпионка Дарья Касаткина, пропустившая соревнования из-за ковида, упала в конец топ-30.

WTA Singles Rankings

Положение на 14 февраля 2022

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Эшли Барти (Австралия) 8330
2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 5698
3 (3) Барбора Крейчикова (Чехия) 5533
4 (4) Каролина Плишкова (Чехия) 4452
5 (5) Паула Бадоса (Испания) 4429
6 (9) Анетт Контавейт (Эстония) 4241
7 (6) Гарбинье Мугуруса (Испания) 4195
8 (7) Мария Саккари (Греция) 4191
9 (8) Ига Швентек (Польша) 3986
10 (10) Онс Жабер (Тунис) 3070
12 (13) Эмма Радукану (Великобритания) 2664
13 (14) Анастасия Павлюченкова (Россия)
2583
21 (25) Алена Остапенко (Латвия) 2225
28 (21) Дарья Касаткина (Россия) 1760
31 (29) Вероника Кудерметова (Россия) 1665
34 (34) Людмила Самсонова (Россия) 1532
51 (43) Екатерина Александрова (Россия) 1106
80 (81) Варвара Грачева (Россия) 847
86 (75) Анастасия Потапова (Россия)  847
103 (82) Вера Звонарева (Россия) 681

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