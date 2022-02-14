Рейтинг WTA. Контавейт обновила личный рекорд, Александрова выпала из топ-50, Звонарева – из топ-100

По итогам прошедшей недели чемпионка турнира в Петербурге Анетт Контавейт поднялась на три строчки и стала шестой ракеткой мира.

Прошлогодняя чемпионка Дарья Касаткина, пропустившая соревнования из-за ковида, упала в конец топ-30.

WTA Singles Rankings

Положение на 14 февраля 2022



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