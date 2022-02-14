Рейтинг WTA. Контавейт обновила личный рекорд, Александрова выпала из топ-50, Звонарева – из топ-100

По итогам прошедшей недели чемпионка турнира в Петербурге Анетт Контавейт поднялась на три строчки и стала шестой ракеткой мира.
Прошлогодняя чемпионка Дарья Касаткина, пропустившая соревнования из-за ковида, упала в конец топ-30.
WTA Singles Rankings
Положение на 14 февраля 2022
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Эшли Барти (Австралия)
|8330
|2 (2)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|5698
|3 (3)
|Барбора Крейчикова (Чехия)
|5533
|4 (4)
|Каролина Плишкова (Чехия)
|4452
|5 (5)
|Паула Бадоса (Испания)
|4429
|6 (9)
|Анетт Контавейт (Эстония)
|4241
|7 (6)
|Гарбинье Мугуруса (Испания)
|4195
|8 (7)
|Мария Саккари (Греция)
|4191
|9 (8)
|Ига Швентек (Польша)
|3986
|10 (10)
|Онс Жабер (Тунис)
|3070
|12 (13)
|Эмма Радукану (Великобритания)
|2664
|13 (14)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|2583
|21 (25)
|Алена Остапенко (Латвия)
|2225
|28 (21)
|Дарья Касаткина (Россия)
|1760
|31 (29)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1665
|34 (34)
|Людмила Самсонова (Россия)
|1532
|51 (43)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1106
|80 (81)
|Варвара Грачева (Россия)
|847
|86 (75)
|Анастасия Потапова (Россия)
|847
|103 (82)
|Вера Звонарева (Россия)
|681